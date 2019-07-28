Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе после поражения от ЦСКА (0:1) в матче 3-го тура РПЛ высказался по поводу использования системы видеопомощи арбитрам (VAR).
Единственный мяч был забит с пенальти, который был назначен после того, как главный арбитр матча Владислав Безбородов посмотрел повтор. Впервые в истории в матче РПЛ пенальти был назначен благодаря системе видеопомощи арбитрам (VAR). До этого момента Безбородов просматривал эпизод, когда мяч в штрафной «Локомотива» угодил в руку защитнику железнодорожников Дмитрию Живоглядову. В той ситуации пенальти он назначать не стал.
"Игра хорошая. Думаю, болельщики были в напряжении от первой и до последней минуты. Сработал VAR. Есть вопросы по поводу его применения. Показалось, что в концовке второго тайма был точно такой же момент, за который нам поставили пенальти и на который судейская бригада не среагировала. Внедрение VAR не принесет избавления от дискуссий. Был ли пенальти в наши ворота после руки Живоглядова? Нам показалось, что назначение пенальти в том эпизоде было более обоснованным, чем во втором, но Александр Анатольевич Егоров, сидевший недалеко от нас, объяснил, что мяч отскочил, а Живоглядов рукой не играл. Поэтому пенальти не было. Я даже не дискутировал бы, если бы именно в этом эпизоде поставили пенальти. По эпизоду с Чаловым есть вопросы", - цитирует Кикнадзе Sport24.ru.
Гендиректор "Локомотива" Кикнадзе: есть вопросы по поводу применения VAR
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