Рейнгольд - об уходе Фернандо из "Спартака": это беспредел! Федун всех разогнал!

Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги переход хавбека "красно-белых" Фернандо в "Бэйцзин Гоань".

smotrisport.tv