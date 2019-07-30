Рейнгольд - об уходе Фернандо из "Спартака": это беспредел! Федун всех разогнал!

- О карьере Фернандо в "Спартаке":
Это трудяга, о котором редко когда можно было сказать что-то плохое. Он честно отрабатывал свой контракт, подстраивался под командную игру, а в год чемпионства сыграл огромную роль. Забивал красивые мячи, пахал по 90 минут в каждом матче. Мне жалко что он уходит, это хороший и достойный игрок. Я буду помнить его как футболиста, игра которого мне импонировала. Ко всему прочему он ещё и боец, при любых обстоятельствах брал игру на себя и старался подбадривать партнёров.
Получается, что из всех футболистов, которые за последнее время принесли громадную пользу "Спартаку", остался только Луиз Адриано. Я благодарен всем ушедшим игрокам за то, что они дали команде. Промес, Зе Луиш, Фернандо... бразилец так и вовсе сделал очень и очень многое. Мне жалко, что он ушёл. Его будет не хватать.
- О недовольстве болельщиков "Спартака" уходом Фернандо:
До закрытия трансферного окна ещё месяц, но сезон уже начался, а скоро и старт в Лиге Европы. Это только сейчас клуб намерен начать работать над усилением состава? Да уже опоздали! Теперь в "Спартаке" нет игроков, которые делают футбол. В какой-то момент в составе команды был и подходящий тренер, и приличный состав, благодаря чему болельщики вздохнули с облегчением. Но нет, в один миг всё развалили!
В какой-то момент "Спартак" играл очень прилично, только вспомните фамилии ушедших иностранцев: Промес, Зе Луиш, Фернандо, вот-вот и Мельгарехо уйдёт... я смотрю на происходящее и просто понять не могу, а зачем их собирали тогда? Перечисленные игроки показывали современный футбол, который нравился болельщикам. Вот сейчас ушёл Фернандо, и кого ставить в состав теперь? Мелкадзе? Рассказов? Игнатова? Этим людям ещё учиться и учиться, а у кого теперь учиться если Федун всех разогнал?!
Я попал в 17 лет в "Спартак" и сам учился у великих футболистов, целая плеяда легендарных игроков, и я с каждого их движения брал пример! А сейчас с кого в "Спартаке" брать пример? Федун всех разогнал! Это футбольный беспредел! В футбол играют мастера, а не подмастерье. Для чего клуб собирал этих игроков? Во что превратился "Спартак"? Это запредельная наглость!
Рейнгольд - об уходе Фернандо из "Спартака": это беспредел! Федун всех разогнал!
Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги переход хавбека "красно-белых" Фернандо в "Бэйцзин Гоань".
smotrisport.tv
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