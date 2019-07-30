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Андрей Червиченко: с уходом Фернандо обостряется вопрос попадания "красно-белых" в пятёрку

Андрей Червиченко: с уходом Фернандо обостряется вопрос попадания "красно-белых" в пятёрку Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал переход хавбека "красно-белых" Фернандо в "Бэйцзин Гоань", а также завершение карьеры Александром Самедовым.

- О карьере Фернандо в "Спартаке":

Хороший футболист. Редкость, когда практически ничего негативного нельзя сказать. Всегда выигрывал битву с лишним весом, да и много матчей выиграл для "Спартака". Честно говоря, немного странным видится решение с ним расстаться. Мне казалось, что команда будет строиться вокруг Джикии и Фернандо, с усилением атакующей линии. Бразилец так и вовсе главный игрок "Спартака" в средней зоне, поэтому как теперь будут завязывать игру, кто будет обострять своими передачами... очень странное решение. Я бы понял, если бы был продан за половину стоимости или вообще подарен другому клубу Луиз Адриано, учитывая его нынешнее состояние. Но продажу Фернандо понять не могу.

- О планах "Спартака" по замене Фернандо:

Скорее всего, клуб получил серьёзное предложение из Китая, от которого нельзя было отказаться. Но по поводу плана в "Спартаке" у меня есть большие сомнения, ведь часто многие вещи в клубе делают без оглядки назад. Даже слухов нет никаких по поводу замены для Фернандо, об игроках схожего амплуа в СМИ не говорят. Хотят очередного сынка какого-то купить, вообще не играющего Шюррле (конечно, пафосно и прикольно купить чемпиона мира, но с такой зарплатой... это глупое решение), ну и Тиль, который также играет не на позиции Фернандо. Поэтому пока всё это странно.

- О недовольстве болельщиков "Спартака" уходом Фернандо:

Болельщики разбираются в футболе, у некоторых из них огромный стаж боления за "Спартак", и они понимают, что Фернандо один из последних элементов, благодаря которому команда хоть какой-то уровень держит. С уходом бразильца, думаю, обостряется вопрос попадания "красно-белых" в пятёрку. И нет чёткого понимания о сменщике, ведь даже слухов о покупке игрока на эту позицию нет, как и нет воспитанников, которые могли бы хотя бы приблизительно по уровню его заменить.

- О Самедове:

Этот человек при мне становился футболистом в "Спартаке", я помню его ещё мальчишкой в дубле, его прекрасные голы в "девятки", дриблинг и так далее. К Саше отношусь с самыми лучшими чувствами, он для меня часть лучшего спартаковского прошлого. Я рад, что у него получилась хорошая карьера, с хорошими матчами и контрактами. А что касается завершения, слушайте, вовремя уйти - это тоже правильно. Не заставляешь болельщиков кричать в свой адрес гадости, уходить нужно оставляя о себе приятные впечатления. Саша никогда ничего лишнего или грубого не говорил, никакой грязи, полностью отдавался игре, креативный футболист. Супер человек и супер игрок!

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Теги: Червиченко Спартак Фернандо Самедов
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