Бывший полузащитник "Спартака" и экс-спортивный директор "Динамо" Роман Широков рассказал о предстоящем дерби 4-го тура чемпионата России.
– Шюррле -суперприобретение? Или человек уже "едет с ярмарки"?
– Все надеются, что Шюррле – удачный трансфер. Но на данный момент он представляется вариантом Маркизио. Подчеркиваю – на данный момент. Будем держать кулаки за то, чтобы немец превратился в условного Кураньи.
– А почему вы считаете, что "Спартак" рискует получить своего Маркизио?
– Последние три года Шюррле, по большому счету, нигде не играл и лидером нигде не был. Скорее всего, его время ушло. Но, может быть, смена обстановки скажется на нем положительно. Тем более у него, кажется, жена говорит по-русски.
В то же время у нас довольно сложный чемпионат. Как и насколько быстро немец адаптируется? В какой он сейчас форме? Многое зависит еще и от того, какие результаты будет показывать "Спартак". На игроков оказывается серьезное давление со стороны болельщиков, прессы. Так что еще должно все срастись, чтобы ему было здесь комфортно. И еще не забывайте, какие у нас расстояния. Так что делать прогноз очень тяжело. Пока это все представляется как вариант Маркизио. Дай Бог, чтобы мы ошиблись. По крайней мере, я.
"СЭ"
Роман Широков: пока Шюррле – это вариант Маркизио
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