Михаил Левашов: нельзя сказать, что нам не хватило опыта игры в Европе

Голкипер тульского "Арсенала"прокомментировал поражение в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с "Нефтчи" (0:3).- В первом тайме мы играли мы очень хорошо, создавали моменты. Нельзя сказать, что нам не хватило опыта игры в Европе. Это обычный матч, как и остальные, и я не делю их. Выход в еврокубки был значимым событием для всех туляков, и мы старались, бились.Пока до сих пор не осознаем, что произошло. У нас впереди важные игры в чемпионате, постараемся забыть это поражение.