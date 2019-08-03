Александр Гацкан: в чемпионате России можно обыграть любую команду

Защитник "Крыльев Советов" Александр Гацкан прокомментировал игру с "Локомотивом" (1:2), передает корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.



- Тяжелая игра. "Локо" - хорошая команда, но мы сравняли счет, болельщики нас поддерживали, хотели забить второй, попались на контратаку. Нелепый гол. Рыжиков спас, но на добивании нам забили. Если с такой самоотдачей и дальше играть, будут победы.



- Побежать вперед при счете 1:1 - это ошибка с вашей стороны?



- Был кураж. Хотели добиться победы. Для этого мы и играем, чтобы радовать болельщиков. Но не забиваешь ты - забивают тебе. Будем работать еще больше.



- Впереди матч с "Ростовом". Что это за встреча для вас?



- Очередная игра за три очка. Я уже в "Крыльях", будем биться за победу. Не буду ничего о "Ростове" говорить. Будем играть на победу. Впереди целая неделя, будем готовиться. Если команда будет хорошо готовиться, то все может быть. В РПЛ можно победить любую команду. Главное верить.



- Сегодня был насыщенный центр поля у "Крыльев". Кто должен был играть ближе к атаке?



- Такая задача тренера была. Когда атаковали, я смещался чуть вперед, под Соболева. В первом тайме чуть сложновато было. Во втором чуть поменяли тактику и было лучше.



- Поле было тяжелое?



- Нормальное поле.



- Не кажется, что сегодня был запредельный уровень жесткости?



- Думаю, что это судья мог решить в первом тайме. Если бы дал им пару желтых, они бы успокоились. А так они почувствовали безнаказанность и играли так дальше. Но это мужская борьба, футбол.