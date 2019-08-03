Божович: не могу спорить с губернатором через прессу. Он делает всё для команды и может сказать своё мнение

Главный тренер «Крыльев» Миодраг Божович прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:2) и недавнее жесткое заявление губернатора Самарской области в свой адрес.

– Обидно так проигрывать, не заслужили поражения. В первом тайме «Локомотив» чуть больше владел инциативой, во втором мы имели моменты, Гильерме дважды выручил соперника. Сравняли счёт и подумали, что можем добиться большего – пропустили на контратаке.– А какая разница? Получил карточку заслуженно.– Не думаю. Противник начал агрессивно, владея мячом. А во втором тайме они специально отдали нам, чтобы поймать на контратаке.– Первый гол мы получили просто – один игрок в штрафной и забивает. Не разобрались, очень обидный гол, он не был результатом какой-то очень хорошей передачи или обводки. Второй – неудача, не могу объяснить.– Очень хорошо, когда игроки поднимают свой уровень. Я не сказал, что Соболева надо продавать сегодня или завтра. Но я надеюсь, что он в будущем сделает такую карьеру, что за ним выстроится очередь. Как я могу сказать, что он не должен играть в «Крыльях»? Я сам тренер «Крыльев».– Я не могу с губернатором спорить через прессу. Он меня трудоустроил, он делает всё для команды и может сказать своё мнение. Что я должен ответить?– Не могу так сказать. Но делаю всё, что могу, – цитирует Божовича корреспондентРоман Гуськов.