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Божович: не могу спорить с губернатором через прессу. Он делает всё для команды и может сказать своё мнение

Главный тренер «Крыльев» Миодраг Божович прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:2) и недавнее жесткое заявление губернатора Самарской области в свой адрес.
Самарского губернатора возмутили слова Божовича о Соболеве: «Если он так сказал, избави Бог от тренера, который несёт такую чушь»

– Обидно так проигрывать, не заслужили поражения. В первом тайме «Локомотив» чуть больше владел инциативой, во втором мы имели моменты, Гильерме дважды выручил соперника. Сравняли счёт и подумали, что можем добиться большего – пропустили на контратаке.

– Сегодня мы увидели новое явление – жёлтая карточка тренеру. Есть ли у вас вопросы к судейству, согласны ли с решениями?

– А какая разница? Получил карточку заслуженно.

– «Крылья» снова не очень выглядят в первом тайме, не удаётся вкатиться в игру?

– Не думаю. Противник начал агрессивно, владея мячом. А во втором тайме они специально отдали нам, чтобы поймать на контратаке.

– Природа ошибок в обороне в отсутствии сыгранности или в чём-то другом?

– Первый гол мы получили просто – один игрок в штрафной и забивает. Не разобрались, очень обидный гол, он не был результатом какой-то очень хорошей передачи или обводки. Второй – неудача, не могу объяснить.

– На днях вы высказались, что Соболев не должен здесь играть. Мы вас не так поняли?

– Очень хорошо, когда игроки поднимают свой уровень. Я не сказал, что Соболева надо продавать сегодня или завтра. Но я надеюсь, что он в будущем сделает такую карьеру, что за ним выстроится очередь. Как я могу сказать, что он не должен играть в «Крыльях»? Я сам тренер «Крыльев».

– Вы действительно попали в опалу к губернатору Дмитрию Азарову? Если да, то как исправить это?

– Я не могу с губернатором спорить через прессу. Он меня трудоустроил, он делает всё для команды и может сказать своё мнение. Что я должен ответить?

– А вы довольны своей работой?

– Не могу так сказать. Но делаю всё, что могу, – цитирует Божовича корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.

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Теги: Божович Крылья Советов Локомотив
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