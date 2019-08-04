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Игорь Акинфеев: вижу себя только в ЦСКА - вся жизнь здесь прошла

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что планирует выступать за «армейский» клуб до конца карьеры.

"Другой клуб? Смотря какой клуб. В России – точно нет. А вот если поехать куда-нибудь в Катар или в Китай… Да нет, шучу, конечно. Вы правы – вряд ли в моей карьере будет другой клуб. Я вижу себя только в ЦСКА. Вся жизнь здесь прошла.

То, что я не уехал за рубеж… Я никогда не заморачиваюсь на тему, что могло бы случиться, поступи я по-другому. Всегда найдётся куча советчиков. Некоторые говорили: он испугался ехать. О’кей, пусть будет "я испугался". Хочется сказать им всем: "Да, вы правы. Главное – отстаньте от меня". Глобально я ни о чём не жалею. Возможно, были отдельные жизненные эпизоды, когда стоило поступить по-другому. Но в том, что касается карьеры, я, как мне кажется, был прав. Ни о чём никогда не сожалел. Может, потому что я родился в Москве. Это мой город, мне тут хорошо. Я ценю тот путь, который тут проделал – тренировки с 4 с половиной лет, бесконечная работа… Да, где-то мне везло – в том, что Валерий Георгиевич поверил в меня в 16 лет, что Вячеслав Викторович столько со мной работал. Но всё равно – я понимаю, что всего ты можешь добиться только своим трудом. А не чьими-то советами", - цитирует Акинфеева "Чемпионат".

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Теги: Акинфеев ЦСКА
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