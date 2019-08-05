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Гурам Аджоев объяснил причины неудачи команды в отборочном раунде Лиги Европы

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев объяснил причины неудачи команды в отборочном раунде Лиги Европы.

– Стартовал "Арсенал" довольно бодро. Перед матчами с "Нефтчи" вас что-то настораживало?

– Отсутствие еврокубкового опыта. И сыгранности. Все-таки по сравнению с прошлым сезоном команда обновилась практически наполовину. Ушли Джорджевич, Мирзов, Бакаев, Кадири и Ожегович, которые были в аренде. Да еще во втором туре сломался Кангва-старший. Этим ребятам пока нет равноценной замены. Ну а возвращаясь к еврокубкам… Я считаю, в Туле не "Нефтчи" выиграл матч, а "Арсенал" его проиграл. Выглядели мы не слишком убедительно. Зато в Баку ни в чем не уступали сопернику, в первом тайме даже переигрывали. А потом гол из офсайда. Но спорить не имело смысла – ВАР-то там не действует. В концовке, когда вместо Комбарова и Костадинова выпустили атакующих футболистов, раскрылись, большими силами пошли вперед и пропустили еще дважды.

– К Игорю Черевченко вопросы есть? Два поражения, ноль забито, четыре пропущено…

– Мы разговаривали перед матчем с "Тамбовым". Я выразил поддержку главному тренеру и его ассистентам, сказал, что полностью им доверяю. Рад, что после трех поражений подряд парни проявили характер и одержали важную победу. Все понимают – новичкам нужно время, чтобы сыграться, притереться друг к другу. За полтора месяца команду не построишь. Вспомните, как мы стартовали год назад. Тогда за первые четыре тура набрали 4 очка. Сейчас – 7.

– Многие задаются вопросом – стоило ли вообще рваться в еврокубки, если бесславно вылетели уже во втором отборочном раунде?

– Конечно, стоило! Мы засветились в Европе, теперь там знают, что Тула – это не только пряники, но и ФК "Арсенал". Маленький пример – на предматчевых совещаниях с делегатами УЕФА представители "Нефтчи" общались так, будто они близкие родственники. А все почему?

– Почему?

– Да потому что клуб каждый год участвует в еврокубках, провел там уже 60 с лишним матчей. А мы – всего два… Для Тулы выход в Европу стал огромным праздником. Мы готовились, надеялись пробиться в групповой этап. К сожалению, не получилось. Что ж, будем учиться на своих ошибках, делать выводы и двигаться дальше.

"Спорт-Экспресс"

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Теги: Аджоев
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