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Артем Фидлер: когда увижу, что от меня нет толка – не буду никого мучить

36-летний футболист "Урала" Артем Фидлер рассказал, что пока не собирается завершать карьеру.

– Запала хватит надолго. Другой вопрос – здоровье. Но нужно приносить пользу команде. Можно бегать по полю, а толку в этом не будет. Посмотрю по ситуации. Когда увижу, что от меня нет толка – не буду никого мучить. И себя в том числе. Тренерская карьера? Могу подсказывать что-то, но быть именно тренером пока нет желания. Пока буду футболистом.

– Уже много лет в "Урале" вы – единственный уроженец области, при этом не воспитанник академии клуба. Есть ответ, почему?

– Трудно ответить… Последний раз, когда к нам на сборы приезжали два молодых парня, я им так и сказал: такое чувство, что вам ничего не надо. Знаете, когда я пришел на просмотр в "Урал" – подо мной земля горела. Буквально летел! Молодежи нужно больше стараться. Я не говорю про всех, только о том, что сам видел. Плюс тот же лимит.

Если делать лимит – то на качество. Как в Англии. Там в премьер-лигу можно попасть, если ты играл за сборную. Нужен довольно высокий процент матчей. Если меня сейчас, например, захочет "Ливерпуль" – они не смогут меня купить. Я не играю за сборную. Если делать лимит – то такой. А у нас приезжают иностранцы, часто ничем не лучше наших игроков, но они играют, потому что его привезли, заплатили за него деньги. Наш пацан садится на скамейку. Простая формула.

oblgazeta.ru

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Теги: Урал Фидлер
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