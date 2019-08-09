Нойштедтер - о переходе в "Динамо": привлекли амбиции клуба

Российский защитник Роман Нойштедтер, перешедший в "Динамо", прокомментировал своё решение:



- "Динамо" – клуб с богатой историей. Так получилось, что почти все команды, за которые я играл ранее, могут похвастать славными традициями.



Здесь меня привлекли амбиции клуба, тот интересный проект, который здесь затевается. Хочу помочь развивать его. Над приглашением "бело-голубых" долго не думал – понадобилось три-четыре дня, чтобы утрясти все формальности, слетать за вещами в Стамбул, потом на медобследование в Германию.



И вот я здесь. Рад приступить к тренировкам со своими новыми партнёрами. Постараемся вместе сделать нынешний сезон максимально успешным и запоминающимся для "бело-голубых".



У меня были предложения из других стран, но когда на меня вышло "Динамо", сразу согласился. С каждым годом чемпионат России становится сильнее, здесь играют сильные футболисты, в том числе многие ребята из сборной России. У меня состоялся разговор с Дмитрием Валерьевичем Хохловым – главный тренер видит меня на позиции опорного полузащитника, но я могу сыграть и в центре обороны.



Полон сил и желания помогать "Динамо", - приводит слова игрока официальный сайт "Динамо".

