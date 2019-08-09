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Луис Адриано: спасибо болельщикам "Спартака" за незабываемые два года

Форвард "Палмейраса" Луис Адриано в своём "инстаграме" поблагодарил московский "Спартак" за время, проведённое в клубе.

- Хочу поблагодарить футбольный клуб "Спартак" и всех болельщиков! Спасибо за незабываемые два года. Мы выиграли вместе Суперкубок и чемпионат России, эти эмоции останутся в моём сердце навсегда. Спасибо нашей команде за отличную работу! Я всегда буду болельщиком "Спартака" и никогда не забуду Москву, — написал Адриано.

Инстаграм Луис Адриано

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Теги: Адриано Спартак
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