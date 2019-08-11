Игорь Акинфеев в матче пятого тура против "Сочи" (0:0) в 429-й раз вышел в основе ЦСКА на матч высшего российского дивизиона.
По числу попаданий в стартовый состав капитан армейцев теперь занимает второе место в истории турнира, на одну игру опережая Сергея Семака.
На счету владеющего рекордом экс-партнера Акинфеев и Семака по ЦСКА и сборной России Сергея Игнашевича 475 выходов в основном составе.
"Спорт-Экспресс"
Акинфеев вышел на 2-е место по появлениям в стартовом составе в чемпионатах России
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»