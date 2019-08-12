» » "Зенит" не будет покупать нападающего после продажи Джорджевича в "Локомотив"

"Зенит" не будет покупать нападающего после продажи Джорджевича в "Локомотив"

"Зенит" не собирается приобретать нападающих после продажи Луки Джорджевича в "Локомотив", сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора клуба Александра Медведева. О трансфере 25-летнего черногорца было объявлено в понедельник.

"Мы завершили оформление перехода Джорджевича в "Локомотив", подписали все документы. Это не аренда, а полноценный трансфер и он сделан по рыночным условиям. Пусть у нас в клубе Лука много не играл, но был в нашей команде с 2012 года, выступал в аренде, включая европейские клубы. Он всегда относился к делу очень профессионально, конечно, мы никогда не забудем его гол в ворота "Локомотива", который сделал нас чемпионами.

В это трансферное окно у нас нет планов приобрести кого-то в линию нападения.

Считаю, что мы усиливаем не конкурентов, а наш футбол. Если хорошие игроки сидят на скамейке запасных, это не идет на пользу развитию нашего футбола. Чем больше конкуренции, тем лучше футбол, мы конкуренции не боимся", - сказал Медведев.

Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
   Опубликовал:
Теги: Зенит Локомотив Джорджевич
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Президент "Торпедо" считает, что приход Шишкина сделает команду сильнее
Валерий Карпин: после перерыва играли абсолютно неправильно
Юрген Клопп считает, что "Ливерпулю" нужно оставаться голодным
"Зенит" не будет покупать нападающего после продажи Джорджевича в "Локомотив" 1
Роман Шишкин объяснил, почему перешел в "Торпедо"
Юрий Семин: буду комментировать трансфер Джорджевича только тогда, когда увижу его на тренировке
Рибалта: разговоры о возможных отставках - это просто нелепые слухи вокруг "Зенита" 1
Агент: Джорджевич подписал с "Локомотивом" четырехлетний контракт
Шомуродов с Ионовым продолжают жечь, «Ростов» уже второй! 2
"Ростов" на своем поле обыграл "Крылья Советов" 11
Лука Джорджевич - о переходе в "Локомотив": очень рад присоединиться к такому большому клубу 2
Андрей Тихонов: Бакаев? Кечинов и Цымбаларь могли спокойно обыграть двух-трех. И это считалось нормой 13
Шамиль Газизов – о трансфере Кругового в ЦСКА: предложение от армейцев есть. Больше ничего не комментирую 6
Врач: Чалова нужно поберечь, не выпускать со "Спартаком", маску накладывать через 10-15 дней 11
КДК рассмотрит эпизод матча ЦСКА – "Сочи", в котором Чалову сломали нос 15
Источник: Коутиньо перейдет в "Баварию" 1
Лосано может перейти в "Наполи" за 42 млн евро 1
Равиль Сабитов: будущее Эдера в "Локомотиве" теперь под вопросом. Думаю, он не играет на свою зарплату
"ПСЖ" убрал почти все изображения Неймара из официального клубного магазина
Юрген Клопп подтвердил, что Алиссон выбыл из-за травмы на несколько недель
Кристиан Эриксен в следующем году может бесплатно перейти в "Ювентус"
Роман Шишкин стал игроком "Торпедо" 1
Лука Джорджевич стал игроком "Локомотива" 57
"Ростов" - "Крылья Советов": стали известны стартовые составы команд 5
Марко Верратти хочет, чтобы Неймар остался в "ПСЖ"
Ван Дейк: я вообще не думаю о "Золотом мяче"
Евгений Луценко: когда "Торпедо" вылетело в первый дивизион, это было сродни смерти близкого человека 3
Генрих Мхитарян принял участие в презентации новой формы "Арсенала" 1
"Атлетико" нацелился на Родриго, "Валенсия" хочет 60 млн евро за игрока 1
Сергей Шнуров отреагировал стихом на оскорбление судьи в матче "Ахмат" - "Спартак" 15
Все новости