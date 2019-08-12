Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе - о переходе Луки Джорджевича. Ранее форвард выступал за "Зенит".
"Мы очень рады, что подписали Джорджевича. Лука – хороший разносторонний форвард, который добавит команде свежести и вариативности в атаке. Уверены, что Джорджевич нас усилит. Возлагаем на него большие надежды", – цитирует Кикнадзе официальный сайт "Локо".
Василий Кикнадзе считает, что Джорджевич добавит "Локомотиву" свежести и вариативности в атаке
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