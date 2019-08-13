Семин: результативность Смолова? Может, мы где-то недорабатываем, может, он мало работает

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал низкую результативность нападающего Фёдора Смолова

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

– Когда вот такое что-то не получается... Там одна ситуация, здесь другая. Тренеру нужно найти какие-то варианты, чтобы помочь игроку. Игроку же обязательно, если что-то не получается, нужно много работать.Если все это будет взаимно, тренер будет выполнять свои обязанности, игрок – свои, тогда, конечно, получится. Как может не получиться? Значит, какая-то ситуация работает не так хорошо, как раньше.– Нет, какая-то ситуация, может, мы где-то недорабатываем, в какой-то момент перестроили что-то, не те упражнения даем. Может, наоборот, он мало работает.Здесь мы вместе должны разобраться в интересах общего дела. В интересах Смолова – забивать, в интересах "Локомотива" – чтобы "Локомотив" опять претендовал на первое-второе место, - сказал Семин в программе "Футбол России".