Рибери хочет зарабатывать 8 миллионов евро в год

Полузащитник Франк Рибери, который находится в статусе свободного агента, пока не определился, где продолжит карьеру. Однако 36-летний француз хочет подписать контракт на два сезона с ежегодным окладом в 8 миллионов евро, утверждает Futbol Arena.Главным претендентом на игрока считается "Фиорентина", которая, правда, не готова платить опытному игроку такие деньги. Также в числе претендентов на хавбека называется "Галатасарай".По данным источника, Рибери ранее отклонил предложения из Голландии, Саудовской Аравии и России. В частности, ранее сообщалось об интересе к нему со стороны ПСВ и "Локомотива".