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Сергей Хусаинов: Фраппар и ее бригада показали, что неслучайно выходят на поле, но им не хватает практики

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов разобрал работу главного арбитра матча за Суперкубок УЕФА "Ливерпуль" — "Челси" (2:2, пенальти — 5:4) Стефани Фраппар. Фраппар стала первым арбитром женского пола, обслуживавшей игру такого уровня.

— Если рассуждать с позиции зрелищности, то после назначения женской бригады матч за Суперкубок УЕФА стал эдаким шоу, предвещающим открытие европейского футбольного сезона. Фраппар и ее помощницы показали, что неслучайно выходят на футбольное поле, но, по большому счету, чувствуется недостаток практики, опыта именно в эпизодах, когда происходят единоборства, — сказал Хусаинов. — У мужчин контакты более хитрые, изощренные, их трудно заметить. На одну игру можно назначать женщин, это прекрасно, но им психологически трудно судить мужские матчи регулярно. Им будет сложно выдерживать стрессовые ситуации, выслушивать недовольства от футболистов.

— Были ли какие-то грубые ошибки со стороны Фраппар и ее бригады?

— Первый гол "Ливерпуля" забит с нарушением правил. Вратарь не обязан фиксировать мяч, если рука голкипера на мяче, то он неприкосновенен. Кепа вчера сделал именно это, а Мане с усилием выбил мяч из рук соперника. Еще один эпизод — пенальти в ворота "Ливерпуля" — тоже назначен неправильно. Контакта между Адрианом и Эбрахамом не было, вратарь вытягивался, форвард "Челси" уходил в сторону. Арбитр из-за недостатка опыта не увидела этого. Отмечу поведение футболистов: они достойно вели себя в присутствии леди на поле. Игроки помогали, улыбались в ответ на те небольшие ошибки, которые проскакивали у Фраппар, не проявляли агрессию к судье.

— Может, женщинам стоит судить мужчин чаще? Вчера споров на поле практически не возникало.

— Естественно, обошлось без споров, потому что категория вчерашнего матча по сути выставочная. Когда идет игра за капиталы, за крупные трофеи, на поле уже гладиаторы, которые отрабатывают свои контракты, уровень эмоций на порядок выше. Повторюсь, мне кажется, что женская физиология более изощренная, чем мужская. Не случайно в таких профессиях, как военный летчик, женщина — редкость. Здесь требуется быстро и правильно принимать решения в стрессовой ситуации.

"Спорт-Экспресс"


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Теги: Хусаинов
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