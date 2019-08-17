Первая голевая Шапи, очередной судейский залёт. «Краснодар» на классе разобрался с «Тамбовом»

«Краснодар» выдал среди недели настоящий подвиг. После домашнего поражения команда Мусаева собралась – и выстрелила в сторону «Порту» так, что вышибла «драконов» из квалификации Лиги чемпионов. Многие отнеслись к этому легкомысленно, будто соперник оказался не из серьёзных – но только не надо забывать про четвертьфинал ЛЧ прошлого года и почти десять лет регулярных выступлений в главном европейском турнире.
Теперь не только джокер. Пять матчей, которые сделал Шапи
Заруба на «Драгау» съела уйму сил, поэтому изначально было понятно, что состав придётся обновлять. Дебютировал в этом сезоне Крицюк (он уже успел сыграть за «Краснодар-2»), Мартыновича заменил Фьолусон, молодой российский форвард Игнатьев сменил неповоротливого Берга, а Ольссон оказался в центре на месте французского игрока Кабелла.
Непривычно смелый «Тамбов» (относительно других команд, получающих повышение) на первой минуте заработал угловой и наверняка воодушевился этим фактом. Но – парадоксальное – сам же после него и пропустил. «Краснодар» убежал в контратаку, хищный Вандерсон придержал мяч и отправил его в пустой дальний угол.
Буднично открыл счёт фаворит, и куда более примечательнее самого факта гола был момент, что Шапи отдал первую голевую в карьере.
Удивительное рядом. Сейчас Сулейманов проводит свой 63-й матч на взрослом уровне (РПЛ, ПФЛ, ФНЛ, ЛЕ, ЛЧ, КР). Наколотил уже 18 голов, про это мы знаем.— Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) August 17, 2019
Но только что он отдал свой ПЕРВЫЙ голевой пас во взрослой карьере!:)
Характерная статистика, кстати. pic.twitter.com/kINS9nM3d9
Вскоре после этого показалось, что забивший Вандерсон слишком настойчиво боролся с Алексеем Рыбиным (31-летний защитник дебютировал в премьер-лиге) в своей штрафной, но арбитр Волошин только развёл руками. Вообще в первом тайме агрессивных единоборств возникало куда больше, чем опасных моментов – судья сделал по одному предупреждению на команду, а Петров рассёк голову.
Закончить «Краснодар» мог ещё до перерыва. Была неплохая возможность пробить со штрафного у Рамиреса, но левый защитник чуть-чуть не попал в створ. Мог ещё бить с убойной позиции Ольссон, но у шведа поехала нога.
Не сказать, что «Тамбов» вообще не имел шансов, но на расстояние возможного удара номинальные хозяева поля выходили очень тяжело. Если команде Григоряна удавалось наладить владение, оно заканчивалось в лучшем случае в центре. Хотя свой эпизод «Тамбов» имел – но Чернышов попал прямо в Крицюка, откровенного скучавшего в этой встрече.
Второй тайм начался с очередного жестокого залёта российских судей. Гогуа сыграл в своей штрафной рукой после подачи справа Стоцкого (он заменил Петрова). После четвёртого повтора (у оператора в Саранске своя техника показа) стало очевидно, что «Краснодар» должен был бить пенальти.
Имхо, пенальти был. #ТамбовКраснодар— Alexa (@alexa___8813) August 17, 2019
? #МатчПремьер pic.twitter.com/QhyuEtuRYm
Судейской бригаде повезло – «быки» всё равно добились своего. Иначе состоялся бы очередной скандал на тему отечественных арбитров.
Судьи испортили старт РПЛ. В каждом туре по результативной ошибке
Почти целый тайм ещё сопротивлялся и бодался «Тамбов», не желающий уступать, но «Краснодар» был сильнее. Камболов бил под перекладину, Шапи старался нащупать «девятку» выстрелом из-за пределов штрафной, но удача улыбнулась Уткину, который заменил Игнатьева за три минуты до второго взятия ворот.
Игра на этом была по сути закончена. Даже выпущенный Григоряном мемный гений Хосонов, забивавший год назад в игре за Суперкубок, не был способен изменить ситуацию.
Мог и должен был «Краснодар» забивать третий, но Берг в очередной раз доказал, что на данный момент он остаётся самым противоречивым игроком из подписанных «быками» этим летом. Выход один на один закончился мощным выстрелом в руку Шелии.
Кстати, это была снова ошибка Гогуа, которого так хвалили до этой встречи. Теперь стало очевидно, что до повышения ему рановато. Хотя уже сообщают об интересе ЦСКА, потерявшего летом Бекао.
Чемпионат России
6 тур
0:2
Голы: Вандерсон, 2, Уткин, 79
6 тур
0:2
Голы: Вандерсон, 2, Уткин, 79
Тамбов: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Гогуа, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Гогуа, Карасёв, Чернышов (Бенито, 62), Мамтов (Аппаев, 46), Костюков (Хосонов, 78).
Краснодар: Крицюк, Петров (Стоцкий, 46), Спаич, Фьолусон, Рамирес, Камболов, Олссон (Берг, 66), де Вилена, Вандерсон, Игнатьев, Сулейманов
Предупреждения: Рамирес, 10, Карасев, 16, Тетрашвили, 80, Бенито, 83, Хосонов, 84.
Фото: ФК "Краснодар"