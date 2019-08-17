Первая голевая Шапи, очередной судейский залёт. «Краснодар» на классе разобрался с «Тамбовом»

Удивительное рядом. Сейчас Сулейманов проводит свой 63-й матч на взрослом уровне (РПЛ, ПФЛ, ФНЛ, ЛЕ, ЛЧ, КР). Наколотил уже 18 голов, про это мы знаем.

Но только что он отдал свой ПЕРВЫЙ голевой пас во взрослой карьере!:)

Характерная статистика, кстати. pic.twitter.com/kINS9nM3d9