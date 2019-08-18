Гус Тил: слышал, что в России за "Спартак" болеют 50-60 млн человек. Это впечатлило

Полузащитник "Спартака" Гус Тил рассказал о своем переходе в московский клуб.— Конечно. То же самое, что в Голландии "Аякс" - "Фейеноорд". Знаю, что это главное дерби России, и жду на нем нашего полного стадиона. И надеюсь, что после финального свистка он сойдет с ума от радости!— Мне это уже объяснили!— Я для себя принимал это решение несколько дольше. Хотя после того, как "Спартак" впервые проявил интерес ко мне, и мой агент, поговорив с Томасом, рассказал мне всю историю, у меня сразу возникло четкое понимание, что я хочу сюда перейти.Спустя полторы недели я впервые прилетел в Москву, и тут, при ближайшем рассмотрении, это желание только укрепилось. А вот переговоры между клубами заняли больше времени.Люди из "Спартака" обладают очень серьезным даром убеждения. Как они рассказывали мне о клубе и его истории! Из каждого слова можно было сделать вывод о том, насколько это большой и амбициозный клуб.Когда я услышал, что только в России за "Спартак" болеют 50-60 миллионов человек, — это впечатлило. А потом увидел все собственными глазами. И мне очень понравилось. Начиная со стадиона и заканчивая отношением людей.— Да. Очень запомнился рассказ его директора, что 20, 30, 40 лет назад "Спартак" играл как "Аякс" и "Барселона", стремясь не просто выигрывать, но и показывать красивый комбинационный футбол. Я об этом не знал, и меня приятно удивило, что "Спартак" — это, согласно его традициям, русская "Барселона".