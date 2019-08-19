Как информирует «БИЗНЕС Online», коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко уходит со своей должности.
Функционер сообщил коллегам по департаменту, что дорабатывает последнюю неделю. Атаманенко работал в клубе с 2014 года.
До «Спартака» Атаманенко 6,5 лет работал в донецком «Шахтере», где был директором «Донбасс Арены». По данным источника, уход Атаманенко может быть связан с сокращением бюджета и оптимизацией штата, которые проводит «Спартак» в последнее время.
Следующим местом его работы может стать один из других московских клубов - «Локомотив» или «Динамо».
Источник: коммерческий директор "Спартака" Атаманенко покинет клуб
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