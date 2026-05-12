Селюк поделился мнением о том, стоит ли Дёгтеву переходить в "Зенит" или "Спартак"

"Я бы посоветовал Дёгтеву играть, пусть даже в Первой лиге, а не переходить в эти команды, потому что он будет сидеть на лавке.
У "Спартака" есть Максименко, у "Зенита" — Адамов. Мне кажется, это просто агентские игры. Ему только 21 год, а это тот возраст, в котором можно набираться опыта", — передаёт слова Селюка Metaratings.
Александр Дёгтев является воспитанником "Зенита", в системе "Сочи" он выступает с 2023 года, за первую команду сочинцев — с 2024 года. Дёгтев провёл за "Сочи" 46 матчей, в 12 из которых отыграл на ноль. Голкипер пропустил 66 мячей. Контракт вратаря с сочинским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 800 тыс. евро.