Мостовой поддержал Медведева, раскритиковавшего фанатов за поддержку Шпилевского

"Он всё правильно сделал, я на его стороне. Про Шпилевского я всё ещё давно говорил. Вот как такие появляются в нашем футболе, откуда их берут?
Я понимаю, если бы там были в прошлом игроки, но они даже в футбол не играли", — отметил Мостовой в беседе со "Спорт-Экспрессом".
Во время матча некоторые болельщики нижегородцев разместили на трибунах плакаты с изображением Шпилевского и надписью: "Наш тренер! Мы с тобой".
Алексей Шпилевский был уволен из "Пари НН" 28 апреля, его место занял Вадим Гаранин. После 29 туров "Пари НН" с 22 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. В заключительном туре команда сыграет в гостях с "Рубином" (7-е место, 42 очка). Чтобы иметь возможность попасть в стыки, нижегородцам нужна только победа.