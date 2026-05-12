По данным "Чемпионата", приоритетным вариантом для армейцев является немец Сандро Шварц, вторым выбором — чех Марцел Личка. Шварц тренировал "Динамо" с 2020 по 2022 год, при нём команда завоевала бронзу Российской Премьер-Лиги сезона 2021/2022. Личка возглавлял бело-голубых с 2023 по 2025 год, под его руководством команда стала бронзовым призёром РПЛ-2023/24.
Источник также сообщает, что ЦСКА может утвердить Дмитрия Игдисамова, который исполняет обязанности главного тренера после увольнения Фабио Челестини. При этом, если даже Игдисамов не будет утверждён, он останется в штабе ЦСКА на следующий сезон.
Два бывших тренера "Динамо" могут возглавить ЦСКА — источник
Московский ЦСКА рассматривает на должность главного тренера двух специалистов, которые ранее работали в московском "Динамо".
