Газзаев прокомментировал будущее Гусева в "Динамо"

Экс-тренер "Динамо" Валерий Газзаев высказался о будущем в московском клубе главного тренера команды Ролана Гусева.
Фото: ФК "Динамо"
"Посмотрим, какое решение руководство клуба примет по окончанию сезона.

Я высказывал свою позицию, хочу, чтобы Гусев продолжил свою работу в "Динамо". И такое мнение высказывали в СМИ Сергей Степашин и другие специалисты", - сказал Газзаев.

Московское "Динамо" одержало победу над "Краснодаром" в 29-м туре РПЛ и не позволило "быкам" вернуться на первую строчку в турнирной таблице. Ранее на неделе команда Ролана Гусева уступила краснодарцам в ответном финале Пути РПЛ Кубка России (0:0, 5:6 - по пенальти).

Напомним, Гусев был утвержден в качестве главного тренера бело-голубых в декабре прошлого года. Контракт специалиста рассчитан до лета нынешнего года.

Источник: "СЭ"

