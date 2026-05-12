Газзаев прокомментировал будущее Гусева в "Динамо"

Я высказывал свою позицию, хочу, чтобы Гусев продолжил свою работу в "Динамо". И такое мнение высказывали в СМИ Сергей Степашин и другие специалисты", - сказал Газзаев.
Московское "Динамо" одержало победу над "Краснодаром" в 29-м туре РПЛ и не позволило "быкам" вернуться на первую строчку в турнирной таблице. Ранее на неделе команда Ролана Гусева уступила краснодарцам в ответном финале Пути РПЛ Кубка России (0:0, 5:6 - по пенальти).
Напомним, Гусев был утвержден в качестве главного тренера бело-голубых в декабре прошлого года. Контракт специалиста рассчитан до лета нынешнего года.
