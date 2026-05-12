Экс-арбитр РПЛ: у "Краснодара" теперь во всем будут виноваты судьи

Конечно, у "Краснодара" теперь во всем будут виноваты судьи. Но лучше б они реализовывали свои моменты — тогда и винить было бы некого", - сказал Федотов.
Матчем "Динамо" - "Краснодар" завершился 29-й тур Российской Премьер-Лиги. Центральная игра тура проходила в Москве вчера, 11 мая, на стадионе "ВТБ Арена". Встреча, которую обслуживала судейская бригада Инала Танашева, завершилась поражением краснодарской команды со счетом 1:2. Победный мяч на 90+3 минуте забил нападающий бело-голубых Иван Сергеев.
По итогам предпоследнего тура команда Мурада Мусаева опустилась на второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на два очка. В заключительном матче чемпионата "быки" сыграют на своем поле против "Оренбурга".
