Экс-арбитр РПЛ: у "Краснодара" теперь во всем будут виноваты судьи

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о матче 29-го тура чемпионата России между "Динамо" и "Краснодаром".
Фото: ФК "Краснодар"
"Кордоба после второго гола "Динамо" напрыгнул на ассистента из-за момента с Осипенко, который произошёл еще раньше. Однако там и обсуждать нечего. Рука защитника "Динамо" была в опоре, мяч летел от своего игрока. Кордоба еще минуту ходил и показывал на руку, за что и получил желтую.

Конечно, у "Краснодара" теперь во всем будут виноваты судьи. Но лучше б они реализовывали свои моменты — тогда и винить было бы некого", - сказал Федотов.

Матчем "Динамо" - "Краснодар" завершился 29-й тур Российской Премьер-Лиги. Центральная игра тура проходила в Москве вчера, 11 мая, на стадионе "ВТБ Арена". Встреча, которую обслуживала судейская бригада Инала Танашева, завершилась поражением краснодарской команды со счетом 1:2. Победный мяч на 90+3 минуте забил нападающий бело-голубых Иван Сергеев.

По итогам предпоследнего тура команда Мурада Мусаева опустилась на второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на два очка. В заключительном матче чемпионата "быки" сыграют на своем поле против "Оренбурга".

Источник: "Чемпионат"

