"Какая может быть замена?" В "Локомотиве" отреагировали на возможный уход Галактионова

Спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов ответил на вопросы о возможном уходе главного тренера команды.
Фото: ФК "Локомотив"
"Шорт-лист из тренеров на случай ухода Галактионова? Если он не хочет уходить, какая может быть замена? Если Галактионов все-таки уйдет? В данном случае нет слова "если". Клуб должен же быть готов к любому развитию событий? Клуб готов", - сказал Ульянов.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что Михаил Галактионов может покинуть этим летом московский "Локомотив". В прессе сообщалось, что главный тренер "железнодорожников" контактировал с представителями столичных ЦСКА и "Динамо".

Галактионов возглавляет красно-зеленых с 2022 года. По итогам 29 туров его команда занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Sport24

