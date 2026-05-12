"Какая может быть замена?" В "Локомотиве" отреагировали на возможный уход Галактионова

"Шорт-лист из тренеров на случай ухода Галактионова? Если он не хочет уходить, какая может быть замена? Если Галактионов все-таки уйдет? В данном случае нет слова "если". Клуб должен же быть готов к любому развитию событий? Клуб готов", - сказал Ульянов.
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что Михаил Галактионов может покинуть этим летом московский "Локомотив". В прессе сообщалось, что главный тренер "железнодорожников" контактировал с представителями столичных ЦСКА и "Динамо".
Галактионов возглавляет красно-зеленых с 2022 года. По итогам 29 туров его команда занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.
