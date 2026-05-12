Новичок "Зенита" оценил свою адаптацию в России

Хавбек "Зенита" Джон Джон ответил на вопрос, как проходит его адаптация в новой стране.
Фото: ФК "Зенит"
"Очень хорошо оцениваю адаптацию. Безусловно, все новое: страна, климат, непривычный мороз… Хотя сейчас май и погода чудесная. Но адаптируюсь в скоростном режиме, ко всему привыкаю очень быстро!" - цитирует Джона "Совспорт".

Джон Джон перешел в "Зенит" в январе нынешнего года и подписал контракт с петербургским клубом до лета 2031 года. В составе сине-бело-голубых атакующий полузащитник принял участие в 9 матчах РПЛ и 2 играх Кубка России, в которых записал на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу.

Ранее за свою карьеру 23-летний хавбек выступал за бразильские "Палмейрас" и "РБ Брагантино".

