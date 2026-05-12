Джон Джон: Неймар пожелал мне удачи в "Зените"

Полузащитник "Зенита" Джон Джон рассказал о взаимоотношениях с Неймаром.
Фото: ФК "Зенит"
Новичок петербуржцев подтвердил, что они дальние родственники.

"Перед отъездом в "Зенит" у меня был прощальный ужин с моими близкими, и он там был. Он пожелал мне удачи в "Зените", проявить себя с лучшей стороны и показать свой лучший футбол в России.

Я поблагодарил его, мне, конечно же, очень важна его поддержка. Но не то чтобы мы можем общаться целыми днями", - сказал Джон Джон.

Джон приоединился к "Зениту" минувшей зимой, перейдя из "Ред Булл Брагантино". Стороны подписали контракт до конца июня 2031 года. В составе сине-бело-голубых атакующий полузащитник выступает под 14-м игровым номером.

За новую команду бразильский хавбек провел 9 матчей в РПЛ, в которых отметился двумя забитыми голами и результативной передачей. Также 23-летний хавбек сыграл в двух встречах Кубка России и не отличился голевыми действиями.

Источник: "Совспорт"

