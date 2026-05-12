Погребняк оценил шансы "Краснодара" на чемпионство

"Если бы Боселли и другие футболисты реализовали хоть один из моментов, мы бы сейчас об этом не говорили. Надо было просто забить гол, тогда чемпион был бы другой, а так "Зенит" — чемпион.
Сохранив ничью, шансов на титул у "Краснодара" было бы больше, теперь их нет вообще", — отметил Погребняк в беседе со "Спорт-Экспрессом".
После 29 туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ с 65 очками, "Краснодар" с 63 баллами занимает вторую строчку. Чтобы "быки" стали чемпионами, "Зенит" должен только проиграть "Ростову" в последнем туре чемпионата, краснодарцев устроит только победа в матче с "Оренбургом".