Как сообщает "Спорт-Экспресс", приоритетом для бело-голубых является подписание левого защитника и вингера. Причём, во втором случае прицела на фланг не делается — нужен качественный атакующий игрок фланга.
По итогам 29 туров "Динамо" с 42 очками занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В заключительном туре команда сыграет в гостях с "Балтикой" (6-е место, 46 очков). Все игры 30 тура РПЛ пройдут в воскресенье, 17 мая, и начнутся в 18:00 мск.
"Динамо" определилось с целями на летнее трансферное окно
Московское "Динамо" летом собирается усилить как минимум две позиции.
