Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о взаимоотношениях с главным тренером команды Юрием Сёминым.
— Какие у вас отношения с Гильерме после всех его историй с контрактом?
— Отличные. Это же деньги. Как только прошли рубикон, все стало прекрасно. Это only бизнес.
— А с Семиным?
— Нормальные, рабочие.
— То есть никаких конфиктов?
— Постоянные, но это нормально. Мы бьемся, каждый отстаивает свою позицию, и это идет на пользу. Ленин в первом номере газеты «Правда» писал, что «полное единство взглядов может быть только на кладбище». Точно, что у нас кладбищем не пахнет. Ни на совете директоров, ни на трансферных комитетах. Мы стараемся находить оптимальные решения, — цитирует Кикнадзе "СЭ".
Василий Кикнадзе: у нас с Сёминым постоянные конфликты. Но это нормально, идёт на пользу
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