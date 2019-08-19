Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин заявил, что на матч 6-го тура РПЛ "Спартак" – ЦСКА не будут привлекать сотрудников частных охранных предприятий (ЧОП)
- ЧОП в обеспечении порядка на матче задействован не будет. Контролеров-распорядителей будет 1027 человек, – сказал Мейтин.
Заместитель директора премьер-лиги по безопасности Александр Сафонов также высказался об обеспечении безопасности на стадионе.
- Это матч повышенной степени риска – силы и средства будут задействованы исходя из этого", – сказал Сафонов.
Александр Мейтин: ЧОП в обеспечении порядка на матче "Спартак" - ЦСКА не будет задействован
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