Бывший полузащитник "Локомотива" и сборной Белоруссии Сергей Гуренко поделился ожиданиями от матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" — ЦСКА.
- У Гончаренко очень интересная команда. Много молодых, перспективных ребят. Что касается Кононова — пока сказать сложно. Я уверен, что от "Спартака" ожидают многие большего. Все покажет время. Здесь нужно понимать, какие цели перед ним поставило руководство. Что касается дерби, то победит ЦСКА, но не с крупным счётом.
Критика, с которой Кононов столкнулся в "Спартаке" — абсолютно нормальный процесс. Бывает, что критикуют даже победителей. Человек, который идет руководить клубом, должен понимать, что критика — это нечто само собой разумеющееся, — сказал Гуренко.
Источник: РБК-Спорт
Сергей Гуренко: победит ЦСКА, но не с крупным счётом
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