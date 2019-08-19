"Спартак" победил ЦСКА благодаря дублю защитника Жиго (видео)

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6 тур



"Спартак" -



Голы: Жиго, 59, 80 - Фернандес, 68 Чемпионат России6 тур"Спартак" - ЦСКА - 2:1Голы: Жиго, 59, 80 - Фернандес, 68

Первый тайм завершился без забитых мячей и запомнился двумя сэйвами голкипера "Спартака" Александра Максименко.На 58-й минуте центральный защитник "Спартака" Самюэль Жиго удачно завершил атаку, которую сам же и начал своевременной игрой на опережение. Жиго добежал до чужой штрафной и головой замкнул навес Андре Шюррле.ЦСКА остался в игре благодаря двум шикарным сэйвам Игоря Акинфеева и ответил через 10 минут: Марио Фернандес решился на нетипичный для него дальний удар. Александр Максименко дотянулся до мяча, но не смог остановить его на пути в дальний нижний угол.Вскоре после этого фанаты "армейцев" отпраздновали взятие ворот, устроив на стадионе дымовую завесу. Арбитр Сергей Карасёв был вынужден остановить встречу на 5 минут, а сразу после этого "Спартак" успешно подал угловой: центральный защитник Самюэль Жиго оформил дубль и снова вывел свою команду вперёд.Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Айртон, Гулиев, Зобнин, Бакаев (Мельгарехо, 89), Шюррле, Тиль, Ларссон (Мирзов, 72).Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Дивеев, Магнуссон, Ахметов (Бистрович, 81), Влашич, Обляков, Ефремов (Нисимура, 23 (Бийол, 88)), Кучаев, Чалов.: Ларссон, 37, Магнуссон, 70