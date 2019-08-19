"Спартак" победил ЦСКА благодаря дублю защитника Жиго (видео)

На 58-й минуте центральный защитник "Спартака" Самюэль Жиго удачно завершил атаку, которую сам же и начал своевременной игрой на опережение. Жиго добежал до чужой штрафной и головой замкнул навес Андре Шюррле.
ЦСКА остался в игре благодаря двум шикарным сэйвам Игоря Акинфеева и ответил через 10 минут: Марио Фернандес решился на нетипичный для него дальний удар. Александр Максименко дотянулся до мяча, но не смог остановить его на пути в дальний нижний угол.
Вскоре после этого фанаты "армейцев" отпраздновали взятие ворот, устроив на стадионе дымовую завесу. Арбитр Сергей Карасёв был вынужден остановить встречу на 5 минут, а сразу после этого "Спартак" успешно подал угловой: центральный защитник Самюэль Жиго оформил дубль и снова вывел свою команду вперёд.
Чемпионат России
6 тур
"Спартак" - ЦСКА - 2:1
Голы: Жиго, 59, 80 - Фернандес, 68
6 тур
"Спартак" - ЦСКА - 2:1
Голы: Жиго, 59, 80 - Фернандес, 68
"Спартак": Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Айртон, Гулиев, Зобнин, Бакаев (Мельгарехо, 89), Шюррле, Тиль, Ларссон (Мирзов, 72).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Дивеев, Магнуссон, Ахметов (Бистрович, 81), Влашич, Обляков, Ефремов (Нисимура, 23 (Бийол, 88)), Кучаев, Чалов.
Предупреждения: Ларссон, 37, Магнуссон, 70