Алексей Андронов: Франк Рибери одной ногой в "Локомотиве"

Известный футбольный комментатор и креативный продюссер "Советского Спорта" Алексей Андронов сообщил о том, что экс-футболист "Баварии" Франк Рибери близок к переезду в Россию.



Фото: Reuters