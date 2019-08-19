"Пока рассеивается дым дерби, "Локомотив" близок к тому, чтобы взорвать премьер-лигу трансфером. Франк Рибери (!!!) одной ногой в Черкизове", - написал Андронов в своём телеграм-канале.
Ранее гендиректор "Локомотива" Василий Кикнадзе и главный тренер команды Юрий Сёмин опровергали информацию о возможном трансфере Рибери.
На француза также претендовала "Фиорентина", но итальянский клуб отметил, что не сможет предложить игроку такие условия, как российские клубы.
Алексей Андронов: Франк Рибери одной ногой в "Локомотиве"
Известный футбольный комментатор и креативный продюссер "Советского Спорта" Алексей Андронов сообщил о том, что экс-футболист "Баварии" Франк Рибери близок к переезду в Россию.
Фото: Reuters
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