Полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо после игры с ЦСКА рассказал о желании остаться в клубе.
"Очень рад, что мы победили. Жалко, что не смог забить — поспешил, принял неверное решение. Я здесь уже семь лет, но ни разу не забивал ЦСКА. Всем забивал, кроме них! Это камень в моей душе.
Мое будущее пока непонятно — трансферное окно еще открыто. Я бы очень хотел остаться в "Спартаке", я здесь очень счастлив. Привык к этой команде, люблю Россию. Было бы грустно, если пришлось бы уехать", — цитирует Мельгарехо "Чемпионат.сом".
Лоренсо Мельгарехо: я очень хочу остаться в "Спартаке"
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