Бывший голкипер "Спартака" Алексей Зуев поделился своим мнением о вратарской позиции в стане красно-белых. В июле была информация, что вратарь "Локомотива" Гильерме может продолжить карьеру в "Спартаке".
— Первая мысль: "Ну и зачем он нужен?!" В команде три голкипера хорошего уровня — и вдруг звать кого-то еще? Маразм! Слава богу, слухи о переходе Гильерме не подтвердились.
— Полагаете, он не сильнее Максименко, Реброва и Селихова?
— Сто процентов!
"СЭ"
Алексей Зуев: Гильерме не сильнее Максименко, Реброва и Селихова
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