Алексей Зуев: Гильерме не сильнее Максименко, Реброва и Селихова

Бывший голкипер "Спартака" Алексей Зуев поделился своим мнением о вратарской позиции в стане красно-белых. В июле была информация, что вратарь "Локомотива" Гильерме может продолжить карьеру в "Спартаке".— Первая мысль: "Ну и зачем он нужен?!" В команде три голкипера хорошего уровня — и вдруг звать кого-то еще? Маразм! Слава богу, слухи о переходе Гильерме не подтвердились.— Сто процентов!