"Динамо" опровергло информацию, согласно которой клуб принимает участие в акции по переработке мусора, сообщает "Чемпионат.сом".
Ранее официальный сайт мэрии Москвы опубликовал сообщение: "С 31 августа по 24 сентября в пунктах приема отходов Москвы будут обменивать сданные горожанами бумагу, стекло, пластик и алюминий на экобилеты". Среди партнёров данной акции присутствовал стадион "Динамо". Позже с сайта мэрии Москвы информация об арене бело-голубых была удалена.
"Динамо" опровергло информацию, что клуб принимает участие в акции по переработке мусора
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