Старый Жо лучше новых двух. Жоаозиньо и Филипп принесли «Динамо» победу над «Тамбовом»

Немец снова забил, а русский бразилец показал, что сажать в запас стоит скорее Н’Жи или Шиманьски, но никак не его.

Фото: группа "Динамо" ВК

Чемпионат России



7 тур



"Тамбов" - "Динамо" - 0:2



Голы: Филипп, 41, Панченко, 80

Неделю назад динамовские новички наконец собрались вместе на поле, но «Локомотив» – не тот соперник, кого Каборе, Нойштедтер, Н’Жи, Филипп и Шиманьски могли убрать на классе. «Тамбов» под это описание подходил больше, хотя против грандов в начале чемпионата выглядел достойно и спартаковцев прихлопнул.Встреча предыдущего тура с «Краснодаром» сложилась менее удачно – соперник вышел вперёд уже на 2-й минуте и в дальнейшем только увеличил преимущество. Григорян отреагировал импульсивно: он поменял всю тройку атаки и правого латераля.У Хохлова тоже были поводы для изменений: на скамейку присел Рыков, который привёз пенальти в прошлом туре, а впереди тренер решил, что лучше совсем без чистого форварда (Н’Жи выдвинулся вперёд), чем с Шейдаевым. Это решение вернуло в старт Жоаозиньо.Несмотря на статус, покупки соперника и проведение матча на фактически нейтральном поле, «Тамбов» начал игру как подобает проводить домашний матч с соседом по таблице. «Волки» прибрали мяч, расположились на чужой половине и после подачи штрафного здорово вывели на удар Гогуа – не зря Григорян отмечал стандарты как сильную сторону команды.«Динамо» поначалу не боролось за инициативу. Имея быстрых футболистов впереди, резонно было попробовать поймать соперника на контратаке. Однажды получилось, но даже убежав, Н’Жи всё равно не знает, что делать с мячом. К середине тайма команды поняли, что при текущей диспозиции у них мало что получается, и поменялись ролями.За Шиманьски и Н’Жи заплатили большие деньги, в матче с «Локомотивом» эти ребята вынудили задвинуть Жо на скамейку, но все позиционные атаки сегодня шли именно через него и через его фланг, несмотря на проблемы Плиева в созидании. На счёту обрусевшего бразильца и передачи под удар, и заработанный опасный штрафной, и голевая передача. В конце концов, Жоаозиньо даже смог заставить комбинировать Н’Жи!То, что «Динамо» выиграло первый тайм – именно его заслуга. Конечно, Филипп опять здорово приложился и исполнил удар. Но именно Жоаозиньо стянул на себя опорников и выдал пас на свободного немца и мог бы похоронить соперника далее…В первой половине тайма команда Григоряна смотрелась минимум не хуже, но после пропущенного гола её структура начала плыть. Сперва Жоаозиньо вывел Н’Жи на удар с левой стороны штрафной, а потом с помощью Шиманьски организовал для камерунца чистый выход 1 на 1. Но непрошибаемый Клинтон продолжал пороть всё, что мог и на что не имел права.А Филипп, кстати, до перерыва только голевым ударом и запомнился. Не знаю, чем смотрели футбол Роман Щерба и Равиль Сабитов, безальтернативно назвавшие немца лучшим игроком тайма. Наверное, просто заглянули в протокол и пошли в студию.Не знаю, можно ли сказать, что Григорян психанул, но и новая атакующая группа его не устроила настолько, что в перерыве тренер провернул двойную замену. «Тамбов», видимо, будучи под впечатлением речи тренера, сразу навалился на соперника двумя опасными стандартами, от которых «Динамо» еле отбилось. Следующего момента пришлось ждать до 60-й минуты, когда Бенито вывел Тетрашвили справа на вратаря, но Лещук в очередной раз сыграл очень спокойно и полезно.«Динамо» играло чётко вторым номером – теперь Жоаозиньо приносил пользу отработкой в обороне и разгоном контратак, которые по обыкновению заканчивались на Н’Жи. Он предсказуемо оказался первым заменённым, следом ушёл и Филипп.Надо отдать должное тренеру «Динамо»: несмотря на ход матча и его счёт, Хохлов в первую очередь думал о забитом голе. Выпущенные им Грулёв с Панченко соорудили всё решивший гол, хотя тут большое спасибо стоит сказать голкиперу «Тамбова» Шелии. На том контрвыпаде с интригой и было покончено: если уж Панченко не торопится с ударом и хладнокровно реализует момент, то это явно динамовский день.Стоило мне в превью тура назвать команду Григоряна главным претендентом на вылет, как в комментариях появились несогласные, указавшие на таблицу. Но «Сочи» наполовину состоит из недавних игроков сборной плюс Кристиана Нобоа, «Оренбург» укрепится и должен вспомнить прошлогоднюю игру. У «Тамбова» реально слабейший состав в лиге.Можно сказать, что «Динамо» победило на классе. Может, немного неожиданно, но на классе в первую очередь Жоаозиньо, а не дорогих новичков. Н’Жи в ранге игрока «Динамо» пока показал только свой причиндал, реализует моменты хуже Маркова с Луценко и заслуживает отправки в запас. По крайней мере, Жоаозиньо из-за него задвигать – преступление. Ну а Филипп пока даёт то, чего «Динамо» так не хватало – голы, но общекомандная игра у команды пока сильно не сдвинулась.Шелия, Гогуа, Ойеволе, Осипенко, Тетрашвили, Чуперка, Карасев, Таказов, Килин (Мамтов, 77), Аппаев (Бенито, 46), Маркелов (Костюков, 46).Лещук, Плиев, Евгеньев, Шунич, Паршивлюк, Нойштедтер, Каборе, Жоаозиньо, Филипп (Панченко, 75), Нжи (Грулёв, 72), Шиманьский.Ойеволе, 24, Каборе, 43, Гогуа, 58