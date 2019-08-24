Лука Джорджевич: любой команде будет тяжело на выезде против "Краснодара"

Новенький нападающий "Локомотива" Лука Джорджевич прокомментировал свое появление на поле в игре против "Краснодара".



– Несколько слов о матче: довольны ли вы таким результатом?

– Это была тяжелая игра, но мы ожидали чего-то подобного. С "Краснодаром" всегда интересно и тяжело играть. Были моменты и у них, и у нас, чтобы выиграть.



– Какого было выйти сегодня на поле в составе новой команды?

– Ну, пока что у меня есть немного игрового времени. Все спокойно, готовлюсь и жду свой шанс. Надеюсь, что все будет хорошо.



– Погода сегодня была очень жаркой. Ощутили это на себе?

– Да, чувствовалось, что было жарко. Обе команды это на себе ощутили. В принципе, нам всем удалось показать хороший футбол.



– Складывалось ощущение, что сил больше осталось у "Краснодара" во втором тайме. Так ли это?

– Не знаю, с чем это связано. Просто они играли дома и у них есть быстрые игроки. Это всегда сложно, когда играешь против "Краснодара". Любой команде будет тяжело против них.



– Но быстрые игроки есть и у вас.

– Понятно, но у них такой подбор игроков, что на каждой позиции есть скоростной игрок.



Источник: www.rusfootball.info