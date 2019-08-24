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Вандерсон: сделали выводы после поражения в Греции (видео)

Нападающий "Краснодара" Вандерсон прокомментировал домашний матч против "Локомотива", в котором его команда вырвала ничью.



– Как оцениваете результат по итогам этого сложного матча?
– Это был достаточно интересный матч как для нас, так и для "Локомотива". Несмотря на сложный график, мы вышли с хорошим настроем и взять три очка, но получилась ничья.

– У команды получилось отойти от обидного поражения?
– Мы, как футболисты, должны быть готовы ко всему. Такие поражения, как в Греции случаются. Это тяжело, но жизнь продолжается. Мы сделали выводы.

– Что же случилось с командой в Греции?
– Сложно сказать. Так сложилась игра. Все наши мысли сейчас будут направлены на подготовку игры во вторник. Будем настраиваться на этот матч.

– Насколько вы верите, что сможете отыграться?
– В футболе все может быть. Надо выйти с правильным настроем и готовыми на 200 процентов. Всякое может случиться в футболе, у нас есть шансы.

– То есть, "Краснодар" не сдался?
– Конечно же нет, мы не сдаемся. Мы оставим все силы на поле, чтобы пройти дальше.

– Много били по воротам издалека сегодня. Это установка тренера?
– Нет, так сложилась игра. Несмотря на нашу усталость, мы старались идти вперед и играть в атаку, бить по воротам.

– Были готовы играть под нетипичную схему в три защитника, что предложил "Локо"?
– Для нас это не стало сюрпризом. Против других команд "Локо" играет иначе, но мы были готовы. Матч получится интересным и равным.

– На сайте SofaScore у тебя одна из лучших оценок в команде. Следишь ли ты за такими вещами и как вообще относишься к подобному?
– Это замечательно и придает мне сил. Но важнее, что мы – команда, и я могу своими действиями ей помогать.

Источник: www.rusfootball.info


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Теги: Вандерсон Краснодар Локомотив Rвидео
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