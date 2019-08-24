Вандерсон: сделали выводы после поражения в Греции (видео)

Нападающий "Краснодара" Вандерсон прокомментировал домашний матч против "Локомотива", в котором его команда вырвала ничью.– Это был достаточно интересный матч как для нас, так и для "Локомотива". Несмотря на сложный график, мы вышли с хорошим настроем и взять три очка, но получилась ничья.– Мы, как футболисты, должны быть готовы ко всему. Такие поражения, как в Греции случаются. Это тяжело, но жизнь продолжается. Мы сделали выводы.– Сложно сказать. Так сложилась игра. Все наши мысли сейчас будут направлены на подготовку игры во вторник. Будем настраиваться на этот матч.– В футболе все может быть. Надо выйти с правильным настроем и готовыми на 200 процентов. Всякое может случиться в футболе, у нас есть шансы.– Конечно же нет, мы не сдаемся. Мы оставим все силы на поле, чтобы пройти дальше.– Нет, так сложилась игра. Несмотря на нашу усталость, мы старались идти вперед и играть в атаку, бить по воротам.– Для нас это не стало сюрпризом. Против других команд "Локо" играет иначе, но мы были готовы. Матч получится интересным и равным.– Это замечательно и придает мне сил. Но важнее, что мы – команда, и я могу своими действиями ей помогать.www.rusfootball.info