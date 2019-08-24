Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал ничейный результат в матче 7-го тура РПЛ против "Краснодара".
"Мы на долгое время теряли инициативу. Нам не удавалось отбирать мяч в стадии развития атак "Краснодара". Если первые 30 минут все шло отлично, то затем соперник переломил ситуацию.
Игра Смолова меня устроила. Он должен был забить, но не забил. А игра устроила.
Ждать ли новые трансферы? Кому не нужны приобретения? Если будут — отлично, если нет — у нас замечательные футболисты.
"Краснодар" сделал серьезные покупки, поэтому я считаю их фаворитами. То, что произошла осечка в Греции, такое бывает. "Краснодар" попал в режим, при котором невозможно победить — восемь матчей подряд через два дня на третий. Как можно составлять такой календарь для команд в еврокубках?
В прошлом году такая же ситуация была у нас. Команды, которые выступают в Европе, защищают честь страны и должны иметь нормальный календарь для восстановления. Удачи "Краснодару" в ответной игре. Сделайте чудо!" — цитирует Семина официальный сайт "Локомотива".
Юрий Семин: в режиме "Краснодара" невозможно победить. Как можно составлять такой календарь?
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