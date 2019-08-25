В матче 7-го тура чемпионата России ЦСКА дома разгромил "Ахмат" со счетом 3:0.
Чемпионат России
7 тур
Голы: Фернандес, 43, Чалов, 66, Влашич, 73
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Набабкин (Шарлия, 17), Ахметов, Кучаев (Бистрович, 82), Обляков, Бийол, Влашич, Чалов.
"Ахмат": Гудиев, Семёнов, Анхель, Нижич, Иванов, Бериша, Роши (Мбенг, 70), Швец, Исмаэл, Садулаев, Харин.
Предупреждения: Иванов, 32, Магнуссон, 34, Харин, 41, Кучаев, 52, Анхель, 61, Семёнов, 62, Шарлия, 62
ЦСКА на своем поле разгромил "Ахмат"
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