У "Зенита" есть предложение по Мевле

Футбольный клуб "Сочи" намерен приобрести защитника "Зенита" Миху Мевлю.29-летний словенец в этом сезоне не провел ни одного матча в составе сине-бело-голубых, его контракт с клубом истекает летом 2021-го года. В "Сочи" готовы выкупить трансфер игрока (речь идет о сумме около 4 млн евро) и повторить личный контракт игрока.Сам Мевля пока не дал согласия на переход.