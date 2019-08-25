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У "Зенита" есть предложение по Мевле

Футбольный клуб "Сочи" намерен приобрести защитника "Зенита" Миху Мевлю.

29-летний словенец в этом сезоне не провел ни одного матча в составе сине-бело-голубых, его контракт с клубом истекает летом 2021-го года. В "Сочи" готовы выкупить трансфер игрока (речь идет о сумме около 4 млн евро) и повторить личный контракт игрока.

Сам Мевля пока не дал согласия на переход.

"СЭ"


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Теги: Мевля Зенит
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