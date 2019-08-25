Марио Фернандес прервал безвыигрышную серию ЦСКА

ЦСКА с 2 форвардами, "Ахмат" вообще без нападающих
В матчах против "Сочи" и "Спартака" армейцы забили только 1 гол, автором которого стал защитник Марио Фернандес. Стало очевидно, что в вязких оборонительных линиях эффективность Федора Чалова заметно снижается. Против новичка РПЛ форвард ЦСКА вообще не имел голевых моментов, а в дерби свои прекрасные возможности растерял, нарвавшись на критику со стороны Виктора Гончаренко. Чалову срочно требовался напарник, который оттянет на себя внимание защитников и даст Федору необходимую свободу. В качестве помощника тренерский штаб ЦСКА выбрал Яка Бийола, до этого служивший джокером на последних навалах.
У "Ахмата" кризис нападающих достиг самой высшей отметки. Если матч против "Зенита" Мбенг пропускал из-за дисквалификации, то в стартовый состав на встречу с армейцами форвард не попал уже по игровым причинам. Не поверил Рашид Рахимов и в Понсе, оставив последнего в запасе. Поэтому место на острие атаки занял Олег Иванов, который для такой роли не обладает ни скоростью, ни мощью, ни голевым чутьем. Из глубины ему должен был помогать Бериша, чей класс в последних встречах вызывал массу нареканий. Одно дело выходить на последние 15 минут и побегать бездумно по флангу, убивая время для команды. А другое - выполнять тактические задания Рашида Рахимова со стартового свистка.
Перед началом матча зрители могли провести тест на эрудицию. 1 сентября близко, и пресс-служба армейцев подготовила программку с интеллектуальным квизом от знатока Бориса Левина. Можно без бабочки, волчка и подсказок Андрея Козлова почувствовать себя на "Что? Где? Когда?" Круто же?
? В программке к матчу с Ахматом опубликован нестандартный материал — интеллектуальный квиз от Бориса Левина. Опубликовали вопросы и на своём сайте: https://t.co/mxDkRbWNE4 pic.twitter.com/7Gc50Jj9yN— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 23, 2019
20 минут тишины
Скучнее начало матча на "ВЭБ-Арене" было только против "Локомотива". Но даже тогда Владислав Безбородов веселее смотрел видеоповторы и принимал исторические в чемпионате судейские решения. Половина первого тайма против "Ахмата" была очень кислой. Гости практически не атаковали, только добегали до штрафной Акинфеева, войти в которую не хватало мастерства и умения. ЦСКА только 2 раза пробил в створ, практически не доставив проблем Гудиеву, который спокойно читал направления ударов.
Яка Бийол, который должен был расталкивать всех во владениях грозненцев, не создавал никакую угрозу. А борьбу в воздухе лучше всех вел... Иван Обляков. У полузащитника ЦСКА, не ассоциирующегося с игрой на втором этаже, к 20-й минуте набралось 5 выигранных верховых дуэлей. Но это результат для занимательной статистики, влияние на ход поединки эти цифры не давали никакого.
Рубрика "Судейские вопросы", тайм первый
26-я минута. Яка Бийол бросился в центре поля жестко против Одисе Роши, проверив прочность коленных чашечек полузащитника "Ахмата". Василий Казарцев решил, что так играть можно и даже не свистнул.
31-я минута. Антон Швец азартно полез в отбор на территории своей штрафной, спутав ноги игроку ЦСКА. VAR однозначно указал бы на точку, но этому матчу не повезло попасть в когорту особенных.
32-я минута. От малейшего касания Олега Иванова рухнул на газон игрок ЦСКА. Футболист "Ахмата" не стал спорить, а только поаплодировал арбитру за свисток. Иванова наказали карточкой, а для всех осталось непонятным - когда можно бороться, а когда нет.
Нападающим надо поучиться у Фернандеса
ЦСКА понимал, что главная слабость "Ахмата" в Лечи Садулаеве, который заменял дисквалифицированного Ризвана Уциева. Именно с его зоны, которую почему-то вяло страховал игрок сборной Семенов, пришли 2 момента армейцев, один из которых стал голевым. Сначала Гудиев спас после классного слалома Влашича, а Бийол не успел на добивании. А перед самым перерывом счет открыл Марио Фернандес. И вновь ЦСКА разрезал зону Садулаева на лоскуты, Бийол идеально выкатил на дальний угол, где абсолютно один бразильский россиянин практически повторил голевой удар из спартаковского матча. Практически, потому что до ворот расстояние было меньше, а по силе и траектории выстрел был идентичным. Армейцы повели заслуженно, ведь "Ахмат" в атаке отсутствовал.
? Марио Фернандес забивает во втором туре подряд.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 25, 2019
? #ЦСКААхмат на #МАТЧПРЕМЬЕР
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Проблемы ЦСКА во вторых таймах продолжаются
Вроде бы армейцы и в прошлом сезоне имели прямое попадание в групповой раунд еврокубков (турниры, правда, разные), но что-то изменилось в физической подготовке команды. ЦСКА уже 7-й тур подряд выходит на второй тайм с полувялыми ногами. "Ахмат" мог воспользоваться армейской потерей концентрации в своей первой атаке после перерыва, когда пустой угол ворот после удара Олега Иванова закрыл Марио Фернандес. Что делали другие защитники ЦСКА, они будут рассказывать после матча Виктору Гончаренко. Но факт, что хозяева, как коммунальные хозяйства зимой, оказались не готовы к взвинчиванию грозненцами темпа.
Зато у армейцев появилась возможность контратаковать. Пока "Ахмат" мчался вперед, плотность у ворот Гудиева уменьшалась, но это не помогало ни Влашичу, ни Чалову. Те вновь чересчур старались сыграть красиво, комбинационно в ситуациях, когда требовался один решающий удар, как у Марио в первом тайме.
Рубрика "Судейские вопросы", тайм второй
59-я минута. Одисе Роши продавливает Игоря Дивеева в чужой штрафной и получает от защитника ЦСКА прямой удар в колено. Мяча и близко не было в том моменте, но Казарцев посчитал, что игрок "Ахмата" упал самостоятельно.
62-я минута. Арбитр уходит в заплыв, а эмоции выливаются, как лава из вулкана. Сразу 3 игрока получили горчичники за минуту. Шарлия, Анхель и Семенов. А еще потасовка, которую пришлось оперативно тушить.
65-я минута. Чалов, по мнению тренерского штаба "Ахмата", был в офсайде, когда до него дошел мяч. Но арбитр дал доиграть эпизод до конца, а ЦСКА заработал угловой, с которого забил второй.
Второй гол сломал "Ахмат"
У Рашида Рахимова команда-настроение. Если их завел в прошлом туре Матюнин на 7-й минуте, то они костьми легли, но отстояли нули в Санкт-Петербурге. Второй тур подряд терпеть судейские ошибки (опять же по мнению гостей) "Ахмату" не хватило характера. Но не в одном психологическом настрое сила. Оборона грозненцев, когда команде пришлось больше атаковать, рассыпалась за считанные минуты. Когда Чалов забил с углового, борьбу проиграл Харин, не успевший накрыть и решающий удар Марио Фернандеса. Когда Влашич забивал третий, вся центральная линия защитников пыталась поймать Федора в офсайд. Там чуть-чуть, там немного, а по итогу набежало сразу на крупное поражение.
? ЦСКА зарабатывает 3 очка, обыграв «Ахмат» с крупным счетом. Грозненцы не забивают в гостях на протяжении шести матчей РПЛ.#ЦСКААхмат на #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/ca3ItZSnjc— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 25, 2019
При всей классной статистики Федора Чалова (гол плюс пас) фундамент победы над "Ахматом" заложил Марио Фернандес. Первый гол и чудо-спасение после удара Олега Иванова - это важнейшие моменты матча. Сравняй в начале второго тайма счет грозненцы, и неизвестно, как игра сложилась дальше. Но Марио выручил и вернул армейцев на победный путь.
Фото: официальный твиттер ЦСКА