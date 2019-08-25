"Сигурдссон с Дзагоевым вроде как тренируются. Оценим состояние Арнора на неделе. Возможно, ему еще придется пройти лечение. Но надеемся, к Туле подойдет. Как и Васин.
С Набабкиным сложнее: с мышечным повреждением, боюсь, это несколько недель. Может, к осенней части подойдет Дзагоев. Вроде уже здоров, ждем в его лице подкрепление. Рука Шарлии? Это не та травма, из-за которой пропускают матчи", - цитирует Гончаренко Sport24.ru.
Виктор Гончаренко назвал сроки восстановления Сигурдссона, Васина, Набабкина и Дзагоева
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над "Ахматом" (3:0) в 7-м туре Премьер-лиги рассказал о ситуации с травмированными футболистами. В дебюте этой игры травму получил защитник армейцев Кирилл Набабкин.
Фото: ТАСС
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Rusfootball»
Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте