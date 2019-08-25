Экс-тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов оценил выступление "Зенита" в текущем сезоне. По мнению Билялетдинова, у питерцев может возникнуть "синдром второго сезона".
"Есть такие опасения, что будет как со "Спартаком", который не смог выдержать давление. Сине-бело-голубые сейчас как герои детской игры "Царь горы". Каждый мечтает скинуть их с вершины. Да и футболистам сложно заходить на второй круг после столь громкого триумфа. Как тренер знаю, что некоторым, даже самым опытным, нужно несколько сезонов, чтобы прийти в норму. Так что, если все вышеназванные проблемы останутся и по ходу осени, зимой руководству стоит всерьез поработать и расширить группу новичков. Думаю, это будет оптимальным решением в данной ситуации", - цитирует Билялетдинова "RT на русском".
Ринат Билялетдинов: есть опасения, что "Зенит" повторит судьбу "Спартака"
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