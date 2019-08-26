Нападающий "Динамо" Максимилиан Филипп признался, что не понял, почему ему вручили приз как лучшему игроку матча 7-го тура с "Тамбовом".
"Далеко не блестящая игра в моем исполнении. Даже не знаю, почему наградили призом лучшему игроку матча.
"Тамбов» — отличная команда, они играли очень достойно. Просто обязан сказать добрые слова в адрес соперников, которые действовали уверенно и быстро двигали мяч. Другое дело, что создавать голевые моменты у "Тамбова" особо не получалось. А у нас было два-три шанса, мы показали хорошую реализацию.
Мы очень рады победе, но внутри команды разберем наши действия. В следующих матчах нам надо улучшить качество игры", - цитирует Филиппа ФК "Динамо".
Максимилиан Филипп: не знаю, почему меня назвали лучшим в матче с "Тамбовом". Далеко не блестящую игру показал
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