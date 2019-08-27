Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе на презентации новичка команды полузащитника "Интера" Жоау Мариу заявил, что португалец поможет клубу.
26-летний футболист взят в аренду до конца сезона, после чего у московского клуба будет возможность выкупить его трансфер. Этим летом "Локо" пополнился Дмитрием Живоглядовым, Мурило и Лукой Джорджевичем.
"Трешка кончилась. Думаю, все кончилось не очень плохо. Считаю, что в этой трансферной кампании мы усилились в том числе на перспективу.
Жоау — отличное приобретение. Он там точно поможет", - цитирует Кикнадзе Sport24.ru.
Василий Кикнадзе: в этой трансферной кампании "Локомотив" усилился в том числе на перспективу
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